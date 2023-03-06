Влияние спиртных напитков на интимные отношения у женщин

Тут главное - мера. Небольшое количество вина или шампанского благотворно скажутся на сексе. Но если переборщить...

Не секрет, что на свиданиях люди часто выпивают, чтобы расслабиться особенно, когда речь идет о новых знакомствах.

Горячительные напитки способны раскрепостить любую женщину, которая привыкла постоянно рефлексировать. Общение также становится непринужденным.

Шанс получить удовлетворение от секса в этом случае также повышается.

Но стоит перебрать, все полетит к черту!