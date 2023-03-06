Костомарову снова становится хуже

Пару дней назад у фигуриста Романа Костомарова наблюдались положительные сдвиги. В настоящее время спортсмену вновь становится хуже.

Несколько дней назад родных, друзей и поклонников олимпийского чемпиона Романа Костомарова порадовала новость о том, что звезда ледовых шоу вышел из комы и потихоньку приходит в себя.

Не тут-то было! У спортсмена вновь подозревается сепсис.

Известно, что у него синеет одна рука, что является нехорошим признаком.