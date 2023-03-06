Тортом в лицо: Бритни Спирс оригинально поздравила мужа в день его рождения

Поклонники звезды отреагировали на это неоднозначно. Многим показалось, что распространенная в США шутка на этот раз не удалась.

Мужу Бритни Спирс Сэму Асгари пришлось держать лицо, когда по нему размазали кондитерский крем. Это случилось после того, как фитнес-тренера с 29-летием поздравила его жена, 41-летняя Бритни Спирс, сообщает Пятый канал.

Избранница преподнесла любимому торт - и сразу бросила в лицо.

Видео, на котором запечатлено это поздравление, вызвало неоднозначную реакцию. Хотя традиция размазывать торты по лицам именинников в США популярна и считается забавной, но на этот раз что-то явно пошло не так.

Поклонникам пары показалось, что на удар лакомством Асгари улыбался натужно, как будто сдерживая раздражение. Он отведал кусочек торта и обнял Бритни, страшно довольную шуткой.

С днем рождения! Я тебя люблю и очень надеюсь, что все твои желания исполнятся, и даже больше, — написала позже Спирс в личном блоге.

С Асгари певица составила свой третий брак. Первым ее мужем был друг детства Джейсон Александр, с которым она прожила в браке 55 часов. В том же 2004 году звезда вышла за Кевина Федерлайна, и родила ему двоих сыновей.