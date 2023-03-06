Замок Пугачевой и Галкина в деревне Грязь нашел своего покупателя, готового выложить за него 1 000 000 000 рублей
2023-03-06 09:25
Алла Пугачева и Максим Галкин наконец нашли покупателя для своего замка в подмосковной деревне Грязь.
Продюсер Сергей Дворцов сообщил, что звездная чета в лице Аллы Пугачевой и Максима Галкина наконец нашла покупателя своего особняка в деревне Грязь, который согласен расстаться с 1 000 000 000 российских рублей, чтобы стать владельцем элитной недвижимости, о чем сообщает издание "Вечерняя Москва".
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По словам того же продюсера, ранее один предприниматель пытался приобрести замок знаменитостей, но, не получив скидку, от своей затеи отказался.
Имя потенциального хозяина роскошной жилплощади Дворцов озвучивать не стал.
Опубликовано: Наталья Гончарова