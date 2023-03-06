Питание финансово успешных людей звёзд это вопрос, который всегда волновал читателей

Порой ответы на эти вопросы от некоторых личностей могли по настоящему шокировать прессу.

Например, Марк Цукерберг рассказал, что он практически вегетарианец.

Почему практически, мясо он употребляет, но очень редко, потому что к мясным продуктам у основателя сети Facebook есть одно серьёзное требование: он должен сам убить животное перед его приготовлением.

В целом отказ от мясных продуктов - это не редкость.

Например, актёр Николас Кейдж отказался от свинины, потому что посчитал, что эти животные отвратительно спариваются.

А вот курицу и рыбу он обожает. В особые свойства рыбы, кстати, верит и звезда Голливуда Сандра Буллок.

Актриса рассказала, что должен каждый день съедать хотя бы кусочек рыбы - это приносит ей удачу.

Ну а уж кто не заморачивался с выбором рациона, так это Генри Форд. Миллионер считал, что все необходимое человеку можно найти в природе.

Поэтому автомобильный магнат часто употреблял траву и сорняки, росшие у него на заднем дворе.