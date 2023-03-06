Принц Гарри и Меган Маркл спокойно отреагировали на выселение их Карлом 3 из Фрогмор-хаус

The Times сообщает, что Меган и Гарри не особо удивились, когда их поставили перед данным фактом.

Семейная чета заявила, что раз от них требуют выселиться, они это сделают. Бить себя в грудь и доказывать что-либо своему отцу ни принц, ни его суженая не собираются.