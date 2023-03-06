Принц Гарри и Меган Маркл спокойно отреагировали на выселение их Карлом 3 из Фрогмор-хаус
2023-03-06 09:40
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл всем своим видом дают понять, что выселение их Карлом 3 из Фрогмор-хаус семейную чету не трогает.
Карл 3 обязал герцогов Сассекских освободить имение в Виндзоре.
По имеющимся сведениям, решение монарха связано с выходом мемуаров принца Гарри "Запасной", где тот пролил свет на многие стороны королевской жизни.
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The Times сообщает, что Меган и Гарри не особо удивились, когда их поставили перед данным фактом.
Семейная чета заявила, что раз от них требуют выселиться, они это сделают. Бить себя в грудь и доказывать что-либо своему отцу ни принц, ни его суженая не собираются.
Опубликовано: Наталья Гончарова