Стоматолог Лосев предупредил об опасности отбеливания зубов дома и настоятельно рекомендует не делать это

Врач-стоматолог Владимир Лосев настоятельно не рекомендует заниматься отбеливанием зубов в домашних условиях.

Очень часто люди заказывают средства для отбеливания зубов в интернете. Огромная часть таких товаров производится в Китае. Многие из реализуемых средств не проходят сертификацию.

Дантист Владимир Лосев утверждает, что пользуясь такими средствами, нельзя доказать как их положительный эффект, так и отрицательный.

Специалист дал совет не злоупотреблять такой продукцией, о чем сообщает "NEWS.ru". Не исключено, что в состав отбеливающих средств входят абразивные частицы, способные навредить зубной эмали.

Эксперт утверждает, что отбеливание - процедура, требующая контроля со стороны стоматолога.