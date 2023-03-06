Шойгу лично посетил зону спецоперации и побывал в Мариуполе

Сергей Шойгу побывал на территории Украины, где сейчас идут бои с украинской армией.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу прибыл с визитом в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщает телеграм-канал Вести.

Министерство обороны России показало кадры визита главы оборонного ведомства. Отмечается, что Шойгу проинспектировал войска. По данным "Интерфакса", он также побывал в Мариуполе.

"Сергей Шойгу посетил Мариуполь, сообщает Минобороны РФ", - передает "Интерфакс".