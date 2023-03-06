Залужный и Зеленский не сошлись во мнениях относительно ситуации в Артемовске

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный не пришел к согласию с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Вопрос, вызвавший разногласия, относится к ситуации с отступлением украинской армии из Артемовска.

Военноначальник утверждает, что город надо покинуть, чтобы минимизировать жертвы со стороны украинских военных.

Об этом Залужный говорил с главой Украины еще двумя неделями ранее. Он тогда уже понял бессмысленность дальнейшей обороны.

Зеленский и его администрация придерживаются полярной точки зрения, считая, что город надо держать любой ценой.

Военные поддерживают Залужного, считая, что по всем правилам военной науки город, который защищать уже не имеет смысла, должен быть оставлен.

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