У Романа Костомарова опять подозревают сепсис: левая рука начала синеть
2023-03-06 10:04
Об этом сообщает каналу РЕН ТВ источник, который близко знаком с ситуацией. По его словам, медики предполагают у фигуриста возобновление сепсиса.
За жизнь олимпийского чемпиона врачи ведут борьбу уже почти два месяца. Состояние остается тяжелым.
Сейчас у специалистов возникли новые опасения по поводу ситуации с левой рукой, на которой была ампутирована кисть.
Она начала синеть, это дало повод предполагать повторное развитие сепсиса.
Об этом сообщил анонимный источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.
Опубликовано: Храмова Оксана