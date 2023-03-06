У Романа Костомарова опять подозревают сепсис: левая рука начала синеть

Об этом сообщает каналу РЕН ТВ источник, который близко знаком с ситуацией. По его словам, медики предполагают у фигуриста возобновление сепсиса.

За жизнь олимпийского чемпиона врачи ведут борьбу уже почти два месяца. Состояние остается тяжелым.

Сейчас у специалистов возникли новые опасения по поводу ситуации с левой рукой, на которой была ампутирована кисть.

Она начала синеть, это дало повод предполагать повторное развитие сепсиса.

Об этом сообщил анонимный источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.