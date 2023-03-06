Еда, которую необходимо употреблять, если присутствуют проблема с выпадением волос

Для того чтобы шевелюра радовала, следует обратить внимание на рацион питания.

Волосы скажут спасибо, если вы будете употреблять продукты, богатые цинком (бобовые, орехи, крупы), витамином Д (молоко, грибы), витамином B (дрожжи, орехи), витамином E (миндаль).