Еда, которую необходимо употреблять, если присутствуют проблема с выпадением волос

2023-03-06 10:23

К сожалению, потеря волос достаточно распространенное явление. Проблема эта мешает жить как мужчинам, так и женщинам.

Красивые волосы украшают людей.

Их выпадение наносит удар по самооценке из-за угрозы потерять привлекательную внешность.

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    Для того чтобы шевелюра радовала, следует обратить внимание на рацион питания.

    Волосы скажут спасибо, если вы будете употреблять продукты, богатые цинком (бобовые, орехи, крупы), витамином Д (молоко, грибы), витамином B (дрожжи, орехи), витамином E (миндаль).

Опубликовано: Наталья Гончарова