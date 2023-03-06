Еда, которую необходимо употреблять, если присутствуют проблема с выпадением волос
2023-03-06 10:23
К сожалению, потеря волос достаточно распространенное явление. Проблема эта мешает жить как мужчинам, так и женщинам.
Красивые волосы украшают людей.
Их выпадение наносит удар по самооценке из-за угрозы потерять привлекательную внешность.
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Для того чтобы шевелюра радовала, следует обратить внимание на рацион питания.
Волосы скажут спасибо, если вы будете употреблять продукты, богатые цинком (бобовые, орехи, крупы), витамином Д (молоко, грибы), витамином B (дрожжи, орехи), витамином E (миндаль).
Опубликовано: Наталья Гончарова