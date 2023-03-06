Насекомые и гусеницы ценятся как дешевый источник белка во многих странах Азии, Африки и Южной Америки

В Камбодже, например, местные жители охотятся на огромных пауков-птицеедов, в Таиланде на специальных фермах разводят сверчков и кузнечиков, а в Мексике собирают муравьев и их яйца.

В пищу идут крупные муравьи определенного вида, живущие в корнях агавы. В начале лета они выбираются из своих подземных муравейников наружу и по всей Южной Америки наступает сезон «муравьиной икры»

Любители муравьев считают, что употребление в пищу насекомых укрепляет мышцы, иммунную систему и замедляет процессы старения.

Крупные, похожие на кедровые орешки или воздушный рис яйца продают на рынках килограммами, часто вперемешку с самими муравьями.

Этот деликатес настолько полюбился местным жителям, что в одном из городов Колумбии даже установили статую муравья. Когда сезон сбора «муравьиной икры» заканчивается, ее продают в магазинах в замороженном виде.

Эскамолес едят как сырыми, так и в приготовленном виде. Тушеные с луком муравьиные яйца становятся похожи на зернистый творог - их едят завернутыми в тортилью, лепешку из кукурузной муки.

На вкус они напоминают поджаренный рис с ореховым ароматом. Также муравьиные яйца тушат в масле