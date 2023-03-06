Рыба-зебра в домашнем аквариуме может быть небезопасной, поскольку имеет ядовитые шипы

Рыба-зебра может стать украшением аквариума, но при ее разведении нужно быть очень осторожными, ведь в отростках хребта этого вида содержится сильный токсин.

Если вы любитель аквариумных рыбок, вы, без сомнения, будете восхищены этим видом. Но рыба-зебра при всей красоте расцветки является существом опасным.

На ее спине располагаются небольшие шипы, наполненные сильнодействующим ядом. Поэтому при разведении этих рыб в домашних условиях следует соблюдать все меры предосторожности.

Но зато наблюдать за тем, как плавает рыба-зебра одно удовольствие. Видя, как эта флегматичная рыбка неторопливо скользит в воде, невольно проникаешься ощущением мира и гармонии.