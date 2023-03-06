ФСБ России предотвратило покушение на главу компании «Царьград»

Российские спецслужбы заявили о том, что готовилось убийство главы "Царьграда".

Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщила, что на главу компании "Царьград" Константина Малофеева готовилось покушение.

Отмечается, что ликвидировать Малофеева планировалось путем подрыва его автомобиля, как это случилось с Дарьей Дугиной.

"По данным спецслужб, организатором преступления является действующий под контролем СБУ основатель "Русского добровольческого корпуса", гражданин России Денис Капустин", - пишет тг-канал "Раньше всех, ну почти".