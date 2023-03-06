Toblerone может потерять свой логотип горы, так как производство знаменитого швейцарского шоколада переносится в Словакию

Компании по производству знаменитого швецарского шоколада Toblerone грозит потеря своего логотипа в виде горы, так как структура будет действовать теперь на территории Словакии.

Швейцария трепетно относится к своим национальным символам.

Именно по этой причине компания Toblerone потеряет свой логотип с изображением горы Маттерхорн, так как производство знаменитого швейцарского шоколада переносится на территорию Словакии.

В государстве на законодательном уровне закреплен запрет на использование продуктов, логотипов, которые позиционируются в мире как швейцарские.