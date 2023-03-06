Зеленский вступил в серьезный конфликт с Залужным из-за разногласий по Бахмуту

У президента Украины и командующего армией вспыхнул конфликт на фоне ситуации в Бахмуте.

Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий Вооруженными силами страны Валерий Залужный поссорились. Причиной этого стали разногласия из-за различного видения ситуации в Бахмуте.

По данным немецкого издания Bild, Бахмут стал местом, где погибло наиболее количество солдат за все время российско-украинского конфликта. Немецкий источник пишет, что Залужный рекомендовал оставить Бахмут и не продолжать его оборонять.

При этом позиция Владимира Зеленского иная - он считает, что город нужно удерживать, хотя это и стоит тысячи жизней украинских солдат.