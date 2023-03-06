Зеленский ввел «своего человека» в командование ВСУ из-за конфликта с Залужным

Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав ставки верховного главнокомандующего.

Украинский президент произвел изменения в составе ставки верховного главнокомандующего армией. Зеленский распорядился добавить туда генерала Александра Павлюка.

Ранее генерал Павлюк был назначен первым заместителем министра обороны Украины Алексея Резникова.

Отметим, что чуть раньше стало известно о том, что между президентом Украины Зеленским и командующим ВСУ Залужным случился конфликт из-за ситуации в Бахмуте.