Зеленский ввел «своего человека» в командование ВСУ из-за конфликта с Залужным
2023-03-06 10:58
Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав ставки верховного главнокомандующего.
Украинский президент произвел изменения в составе ставки верховного главнокомандующего армией. Зеленский распорядился добавить туда генерала Александра Павлюка.
Ранее генерал Павлюк был назначен первым заместителем министра обороны Украины Алексея Резникова.
Отметим, что чуть раньше стало известно о том, что между президентом Украины Зеленским и командующим ВСУ Залужным случился конфликт из-за ситуации в Бахмуте.
Опубликовано: Николай Скира