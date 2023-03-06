Дженна Ортега вступилась за поколение Z перед старшим поколением, заявив, что молодежь во многих вопросах умнее "стариков".

Исполнительница роли главной героини знаменитого сериала "Уэнсдей" Дженна Ортега вступилась за поколение Z в одном из последних своих интервью.

Актриса стала защищать молодежь от нападок со стороны старшего поколения, заявив, что парни и девушки во многих вопросах гораздо умнее своих "предков".

Интернет-сленг современных людей она назвала веянием времени, в чем ничего плохого не видит.

Подростки и молодежь очень близки артистке, так как на экране она играет персонажей именно этой возрастной категории.