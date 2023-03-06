Фиби Гейтс: худшая часть славы TikTok - это "заблуждения и теории заговора" о ее семье

Дочь Билла Гейтса поколения Z Фиби говорит, что худшая часть славы TikTok - это "заблуждения и теории заговора" о ее семье

Младшая дочь Билла Гейтса сказала, что худшее в том, чтобы быть знаменитой на TikTok, - это ложное мнение людей о ее семье.

Фиби Гейтс рассказала The Information, что самым большим недостатком публикации на платформе были все "неправильные представления и теории заговора".

У 20-летней девушки более 64 000 подписчиков на TikTok, и она дает зрителям представление о ее жизни с соучредителем Microsoft и ее матерью Мелиндой Френч Гейтс. Ее родители развелись в 2021 году после 27 лет брака.

"Я вполне реалистичен, что люди начинают следить за мной из-за моей фамилии. И людям, вероятно, смешно видеть, как мой отец ведет себя как дурак и играет в Boxbollen ", - сообщил Гейтс The Information по электронной почте.

Она добавила: "Но как только они следят за мной, они остаются, и я думаю, что отчасти это связано с проблемами, о которых я публикую, например, со здоровьем женщин. И, честно говоря, TikTok - это весело ".