Президент Сальвадора поддержал идею уничтожения надгробий на могилах членов банд

Власти страны объявили большую войну бандитским группировкам, и лидер государства заявил, что бандитская символика вне закона даже на погостах.

Саливадор ведет большую войну с бандами, включая печально известную группировку MS-13. В прошлом году после всплеска убийств и насильственных преступлений здесь объявили чрезвычайное положение.

По данным Международной кризисной группы, более 56 000 подозреваемых членов банды были арестованы, в результате рейтинг одобрения президента Найиба Букеле взлетел до 90 процентов.

Однако некоторые из его методов подверглись критике со стороны правозащитных групп. Они утверждают, что заключенные, в том числе дети, содержались под стражей без надлежащего судебного разбирательства и в заключении имели место случаи смерти.

А теперь заключенных отправили разрушать надгробия с помощью кувалд и ломов. В видео, опубликованном в социальных сетях на прошлой неделе, Букеле сказал, что этот шаг был “встречен аплодисментами” дома и за рубежом.

Он заявил:

Мы не запрещаем членам банды иметь могилы. Что мы запрещаем, так это надпись на их надгробии: MS13 или банда 18-й улицы. Бандитская символика нигде не разрешена: ни в граффити, ни дома, ни на телах людей, ни на могилах людей.

Двое из каждых 100 сальвадорцев в настоящее время находятся за решеткой, что приводит к тому, что в стране самый высокий уровень тюремного заключения в мире.

В прошлом месяце были опубликованы фотографии, на которых первые заключенные прибывают в новую мега-тюрьму в Теколуке, примерно в 50 милях от столицы Сан-Сальвадора, где будет содержаться 40 000 заключенных.