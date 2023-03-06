Переработка мусора в Уганде дала возможность создать остров для туристов
2023-03-06 11:30
Переработанный мусор из водоема пошел на строительство развлекательного "острова" для туристов в Уганде.
Дело в том, что для крепления лодки на "острове" в Уганде для туристов было обеспечено посредством использования пластиковых бутылок, которые ранее вредили окружающей среде.
Сейчас же этот мусор приносит ощутимую пользу.
Плавучий остров представляет собой ресторан и бар на озере Виктория (вблизи региона Лузира в Кампале, Уганда).
Зелень здесь - результат инновационной технологии по переработке использованных пластиковых бутылок.
Опубликовано: Наталья Гончарова