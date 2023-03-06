Переработка мусора в Уганде дала возможность создать остров для туристов

Переработанный мусор из водоема пошел на строительство развлекательного "острова" для туристов в Уганде.

Дело в том, что для крепления лодки на "острове" в Уганде для туристов было обеспечено посредством использования пластиковых бутылок, которые ранее вредили окружающей среде.

Сейчас же этот мусор приносит ощутимую пользу.

Плавучий остров представляет собой ресторан и бар на озере Виктория (вблизи региона Лузира в Кампале, Уганда).

Зелень здесь - результат инновационной технологии по переработке использованных пластиковых бутылок.