Мужчина из Турции перенес за операцию по удлинению ног за 27 000 долларов и открыл клинику, помогающую таким же людям

30-летний Ибрагим Алган выложил $ 27 000 за операцию по удлинению ног, чтобы повысить уверенность в себе и избежать косых взглядов в свою сторону.

Ибрагим Илган из турецкого города Адан заявил, что низкий рост принес ему массу хлопот, пока он не решился на операцию по удлинению ног.

Теперь мужчина из Турции помогает людям, которые страдают от такой же проблемы, как он ранее.

Он открыл клинику, специализирующуюся на исправлении подобного дефекта внешности.