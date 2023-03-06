Показ мод Victoria's Secret вернется в 2023 году как "новая версия"

Бренд нижнего белья объявил во время телефонной конференции по доходам в 2022 году 3 марта, что показ на подиуме вернется в 2023 году после четырехлетнего перерыва с некоторыми изменениями.

"Мы собираемся продолжать тратить средства на маркетинг, чтобы инвестировать в бизнес, как на вершине воронки, а также поддерживать новую версию нашего показа мод, который состоится позже в этом году" - сказал финансовый директор Тимоти Джонсон,.

Отметив, что это был первый полный год глобального бренда в качестве независимой публичной компании, генеральный директор Мартин Уотерс рассказал о некоторых инициативах Victoria's Secret, предпринятых в последние месяцы, в том числе о привлечении "большего количества моделей и амбассадоров разных размеров, возрастов, способностей и индивидуальностей".