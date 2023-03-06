Сон в офисе: автор книги об Илоне Маске Джимми Сони написал, что такая привычка у миллиардера появилась в 90-х

Свой первый стартап Zip2 Илон Маск основал в 1995 году вместе с братом. Начинающий бизнесмен спал на работе, а душ принимал в волонтерской организации.

Руководство Twitter Илоном Маском приобрело дурную славу из-за долгих часов работы и повышенных требований к персоналу. Оказывается, он вел себя подобным образом и в своем первом стартапе.

Книга Джимми Сони "Основатели" была опубликована в феврале 2022 года – еще до того, как Маск впервые предложил купить Twitter. Издание рассказывает о становлении миллиардера и его соучредителей PayPal.

В 1995 году Маск вместе со своим братом Кимбалом основал Zip2 – онлайн-бизнес-справочник с картами - еще до того, как навигационные платформы Google или Apple стали популярными.

Согласно "Основателям", компания Маска арендовала "спартанское офисное помещение в Пало-Альто". И начинающий бизнесмен ночевал в офисе, а душ принимал в близлежащей волонтерской организации.

Вскоре после прихода к власти в Twitter Маск аналогичным образом заявил, что будет спать в офисе "до тех пор, пока организация не будет исправлена". В своей штаб-квартире в Сан-Франциско Маск превратил часть офисных помещений в спальни для сотрудников.

Сотрудникам Twitter предписывалось работать "предельно усердно" или уволиться и получить трехмесячное выходное пособие.

Сони описывает "вечно недосыпающего" Маска, открыто ругавшего других руководителей и коллег в 1996 году. Эти привычки остались и 27 лет спустя.

В феврале Insider сообщил, что Маск ходит по офису и наугад спрашивает людей, над чем они работают. И каждый должен "придумать, как ответить так, чтобы не уволили".

К слову, Маск распрощался с инженером Twitter, который объяснил, почему популярность миллиардера снижается.