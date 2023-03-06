Корзун вернулась в Россию через 13 лет пребывания за границей

Звезда картины "Страна глухих" Дина Корзун вернулась в РФ после того, как 13 лет жила за рубежом.

Звезда культового фильма "Страна глухих" (известность благодаря которому обрела и Чулпан Хаматова) Дина Корзун возвратилась в российское государство после того, как 13 лет провела вдали от родины.

Актриса трудилась по профессии в Штатах, Великобритании и Франции, включая королевский храм искусств в английской столице.

На вопрос своей коллеги по экрану Ольги Будиной, почему артистка приехала в родное государство вернулась в РФ, она дала исчерпывающий ответ, назвав Российскую Федерацию самой безопасной страной в настоящее время.

Со знаменитостью приехали назад ее супруг и наследники.