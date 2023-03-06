Пугачева распорядилась, чтобы на могилу Моисеева принесли роскошный букет алых роз в его день рождения

Алла Пугачева передала букет аллых роз на могилу своего друга, исполнителя Бориса Моисеева. Букет Аллы Борисовны оказался самым солидным на месте захоронения музыканта.

4 марта - день рождения Бориса Моисеева. В этот день ныне покойному исполнилось бы 69 лет.

Концертный директор музыканта Сергей Горох рассказал, что на могилу прислали очень много цветов, что даже ваз не хватало.

По словам сотрудника артиста, самым большим букетом оказался тот, что прислала давняя подруга Моисеева Алла Пугачева.