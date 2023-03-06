Сотрудники ФСБ пресекли попытку осуществления теракта в отношении российского бизнесмена Константина Малофеева.

6 марта центр общественных связей при Федеральной службе безопасности России уведомил, что агенты ФСБ предотвратили подрыв личного автомобиля Константина Малофеева, который является лидером групп компаний "Царьград". По данным ведомства, к попытке покушения причастен некий Денис Капустин, являющийся одним из глав "русского добровольческого корпуса" (организация запрещена в РФ).

Примечательно, что накануне данная организация взяла на себя ответственность за вторжение диверсантов в сёла Брянской области России. При этом известно, что РДК является частью вооружённых сил Украины.