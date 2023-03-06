Медведев заявил, что Франция резко теряет авторитет на мировой арене

Это мнение заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев высказал на сайте партии «Единая Россия».

Как заявил Медведев, влияние Франции в Азии, Африке и Латинской Америке стремительно уменьшается, поскольку подлинно суверенные страны больше не боятся диктата со стороны так называемого «коллективного Запада». По мнению зампредседателя Совбеза РФ, настало время международной хирургии для удаления злокачественной опухоли колониального прошлого.

Медведев полагает, что собственные национальные интересы независимых стран перевешивают риски санкционного противодействия со стороны Запада. Как подчеркнул Медведев, страх государств Азии, Латинской Америки и Африки перед «коллективным Западом» больше не работает.

Зампредседателя Совбеза России отметил, что часть элит в западных странах все больше осознает сущность происходящих изменений, и речь в данном случае не только про Южную Америку. Медведев напомнил, что совсем недавно ЦАР и Мали без особых церемоний уже указали на дверь французским воинским контингентам, а правительство Буркина Фасо вообще приняло решение о денонсации заключённого в 1961 году Договора о военной помощи. Влияние Франции в Азии, Африке и Латинской Америке, как и всех остальных растерявших реальные силы и общественный ритм ожиревших западных хозяев, сжимается как шагреневая кожа.