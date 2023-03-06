Фанаты раскритиковали Орлову из-за того, что всего через 1 месяц после родов, она употребляет спиртное и посещает вечеринки

Певица и ведущая Ольга Орлова не придерживается рекомендаций врачей после того, как родила дочь. Она уже позволяет себе алкоголь и посещение вечеринок.

45-летняя певица и ведущая Ольга Орлова месяц назад стала мамой долгожданной дочери Ани.

Знаменитость достаточно быстро восстанавливается, сбрасывает лишние килограммы.

Фанаты артистки возмущены тем, что она не придерживается рекомендаций врачей после родов, а поднимает тяжелое, употребляет спиртное, хотя и в умеренных количествах, и даже посещает светские мероприятия.