Фанаты раскритиковали Орлову из-за того, что всего через 1 месяц после родов, она употребляет спиртное и посещает вечеринки
2023-03-06 12:31
Певица и ведущая Ольга Орлова не придерживается рекомендаций врачей после того, как родила дочь. Она уже позволяет себе алкоголь и посещение вечеринок.
45-летняя певица и ведущая Ольга Орлова месяц назад стала мамой долгожданной дочери Ани.
Знаменитость достаточно быстро восстанавливается, сбрасывает лишние килограммы.
Фанаты артистки возмущены тем, что она не придерживается рекомендаций врачей после родов, а поднимает тяжелое, употребляет спиртное, хотя и в умеренных количествах, и даже посещает светские мероприятия.
Опубликовано: Наталья Гончарова