Bild: Зеленский и Залужный поссорились из-за Артемовска
2023-03-06 12:35
Издание Bild рассказало о ссоре между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.
Журналисты немецкой газеты Bild со ссылкой на инсайдеров уведомляют, что ещё несколько недель назад главнокомандующий вооружёнными силами Украины Валерий Залужный попросил Владимира Зеленского о выводе подразделений ВСУ из Артемовска из-за серьёзного риска окружения.
Несмотря на просьбу Залужного, в офисе Зеленского утверждают, что попытка удерживать Артемовск силами украинских подразделений будет продолжаться.
Вместе с тем некоторые представители ВСУ записывают видеообращения с Артемовского направления, где признаются, что не понимают, зачем им запрещают отступать.
Опубликовано: Ткачёв Андрей