Bild: Зеленский и Залужный поссорились из-за Артемовска

Издание Bild рассказало о ссоре между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Журналисты немецкой газеты Bild со ссылкой на инсайдеров уведомляют, что ещё несколько недель назад главнокомандующий вооружёнными силами Украины Валерий Залужный попросил Владимира Зеленского о выводе подразделений ВСУ из Артемовска из-за серьёзного риска окружения.

Несмотря на просьбу Залужного, в офисе Зеленского утверждают, что попытка удерживать Артемовск силами украинских подразделений будет продолжаться.

Вместе с тем некоторые представители ВСУ записывают видеообращения с Артемовского направления, где признаются, что не понимают, зачем им запрещают отступать.