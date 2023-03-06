Шойгу посетил Мариуполь для инспекции восстановления инфраструктуры города

Сергей Шойгу побывал в Мариуполе, где проверил темпы восстановления городской инфраструктуры.

Пресс-служба Министерства обороны России уведомляет, что в понедельник глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу лично прибыл в Мариуполь Донецкой Народной республики, поучаствовав в инспекции темпов восстановления города. Известно, что Шойгу проверил объекты, которые уже были сданы строителями в Мариуполе.

Также Сергей Шойгу проверил медицинский центр и центр МЧС в городе, попутно проинспектировав новый жилой микрорайон из 12 домов и детский сад.