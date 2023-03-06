Лукашенко: запуск второго энергоблока БелАЭС пройдёт в апреле 2023 года

Александр Лукашенко анонсировал физический запуск второго энергетического блока БелАЭС.

6 марта Александр Лукашенко принял участие в совещании по вопросам Белорусской атомной электростанции, где публично заявил, что запуск второго энергоблока данного объекта запланирован на апрель текущего года.

По словам Лукашенко, после запуска первого энергоблока БелАЭС он смог выработать порядка 12,5 миллиардов киловатт-часов, что позволило сэкономить Беларуси около 400 миллионов долларов на закупке энергии у других стран. Александр Лукашенко уверен, что запуск второго энергоблока сделает работу станции существенно эффективней.