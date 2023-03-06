Пригожин отправил женщинам Украины шампанское от «Вагнера» к 8 марта

Евгений Пригожин отправил украинкам большую партию шампанского в преддверии Международного женского дня.

Днём понедельника основатель частной военной кампании "Группа Вагнера" Евгений Пригожин опубликовал видеозапись, на которой он лично подписывает коробки с шампанским.

По словам Пригожина, он купил целый грузовик шампанского с предприятия по производству игристых вин, намереваясь передать данные напитки украинским женщинам к 8 марта.

При этом Евгений Пригожин отметил, что данное шампанское передаётся украинским женщинам именно от российской ЧВК "Вагнер" в качестве частной инициативы.