Лукашенко заявил о недостатках при строительстве АЭС

Как заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, никто не скрывал определенных недостатков, допущенных при строительстве атомной станции, но они оперативно устранялись белорусскими и российскими строителями.

По словам Лукашенко, Затягивание сроков связано с тем, что мы действительно предъявляем очень высокие требования к безопасности. По мнению белорусского лидера, лучше на полгода — год позже завершить какой-то этап, чем где-то чего-то недоработать и впоследствии переделывать.

Александр Лукашенко отметил, что россияне, участвующие в строительстве белорусской АЭС, иногда стонут из-за завышенных требований по безопасности, предъявляемых белорусской стороной. Как подчеркнул Лукашенко, они должны понимать: Беларусь — республика, сильно пострадавшая от аварии на Чернобыльской АЭС. Поэтому безопасность, заявил президент Беларуси, — вопрос номер один, и белорусская сторона будет требовать жесточайшей безопасности и соблюдения норм при строительстве.