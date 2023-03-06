Остин: контроль над Артемовском имеет символическое значение

Шеф Пентагона Ллойд Остин высказался о стратегическом значении установления контроля над Артемовском российскими войсками.

6 марта министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин публично заявил, что отступление вооружённых сил Украины из Артемовска не имеет стратегического значения, поскольку контроль над данным населённым пунктом не является важным для украинской армии в перспективе.

По мнению Остина, с точки зрения военной тактики установление контроля над Артемовском имеет лишь символическое значение, поскольку сам город практически полностью уничтожен и не представляет никакой ценности.