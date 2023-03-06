МВД России опровергло слухи о создании штурмовых батальонов к 8 марта

6 марта в МВД России назвали недостоверными слухи о создании штурмовых батальонов.

Пресс-служба Министерства внутренних дел России уведомляет, что появившиеся в СМИ слухи о создании штурмовых батальонов из числа добровольцев в стране не соответствуют действительности.

По данным МВД, ранее в сети появилась информация о том, что к 8 марта ведомство обязано создать ударные группы, однако это заявление является ложным.

Также в ведомстве показали фотографию приказа, согласно которому штурмовые батальоны должны появиться на базе МВД, назвав данный документ поддельным.