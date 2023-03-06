Медведев: РФ и союзники «забьют гвоздь в гроб» неоколониализма Запада

Дмитрий Медведев прогнозирует гибель западной политики неоколониализма при активном участии России.

6 марта заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что после завершения спецоперации в Украине мир станет многополярным, что положит конец политике неоколониализма коллективного Запада.

По мнению Медведева, ранее борьба с неоколониалистской риторикой западных стран была прероготивой Советского Союза, однако теперь это является бременем России и её союзников.