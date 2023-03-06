Васильева обвинила Белого в предательстве покойной супруги Голуб, когда тот покинул Россию

Татьяна Васильева уверена, что известность актеру Анатолию Белому помогла приобрести его бывшая жена и коллега, ныне покойная, Марина Голуб. По словам актрисы, уехав из страны, коллега предал память об усопшей.

В эфире программы "Ты не поверишь!" известная актриса Татьяна Васильева обвинила своего коллегу Анатолия Белого в предательстве своей экс-супруги Марины Голуб, которая помогла ему стать известным.

Васильева утверждает, что отъезд актера из страны стал предательством покойной.

Она убеждена, что Белый из тех людей, кто "пойдет по трупам".