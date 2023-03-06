Рогов: жители Запорожья ждут прихода российской армии и помогают ей
2023-03-06 13:27
Владимир Рогов утверждает, что проживающие в Запорожье люди ожидают захода подразделений армии РФ в город.
Днём понедельника глава совета при администрации Запорожской области Владимир Рогов дал интервью журналистам программы "Соловьёв LIVE", где публично заявил, что проживающие в Запорожье люди ожидают прихода российской армии в город для его освобождения от подразделений ВСУ.
При этом Рогов отметил, что жители Запорожья помогают российским артиллеристам корректировать ракетные удары по позициям украинской армии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей