Аштияни: Иран не нуждается в закупке ЗРК С-400 у России

Глава Минобороны Ирана Мохаммад Реза Аштияни утверждает, что Тегерану не нужно покупать российские зенитно-ракетные комплексы.

Журналисты газеты Tasnim опубликовали интервью с министром обороны Ирана Мохаммадом Реза Аштияни, который публично заявил, что Москва и Тегеран поддерживают отношения на высоком уровне, и при необходимости иранская сторона сможет приобрести российские ЗРК С-400.

При этом Аштияни отметил, что сейчас армия Ирана успешно обеспечивает себя всем необходимым и не нуждается в покупке зенитно-ракетных комплексов российского производства.