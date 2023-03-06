Знаменитости не пришли на юбилей тяжелобольного Зайцева
2023-03-06 13:33
Знаменитости, с которыми работал долгие годы дизайнер Вячеслав Зайцев, не сочли нужным присутствовать на юбилее кутюрье, который страдает от болезни Паркинсона.
На юбилее знаменитого российского дизайнера Вячеслава Зайцева, который долгое время сражается с болезнью Паркинсона, среди звезд были только Анна Шатилова, Анна Калашникова и 90-летний Бедрос Киркоров.
День рождения модельер отмечал в ресторане Яр.
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Знаменитости, с которыми долгое время работал эксперт в области моды, проигнорировали его праздник.
Даже сына Зайцева на торжестве не было, так как отец и сын давно поссорились.
Опубликовано: Наталья Гончарова