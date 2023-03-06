Sensor Tower: Telegram обошел Instagram и Twitter по популярности в Европе
2023-03-06 13:42
По информации аналитической компании Sensor Tower, в период с 2019 по 2022 год максимальный рост популярности среди мессенджеров продемонстрировал Telegram.
При этом Telegram уступает по количеству скачиваний TikTok и WhatsApp, но превосходит Facebook , Messenger, Snapchat.
Telegram показал самый значительный рост среди мессенджеров в России, Франции и Турции.
Аналитики также указывают на быстрый рост популярности мессенджера Signal, особенно в Германии и на Украине.
Опубликовано: Антон Райт