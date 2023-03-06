Мирошник: Киев неизбежно сдаст Артемовск в ближайшее время
2023-03-06 13:50
Родион Мирошник утверждает, что в ближайшее время в Артемовск войдут российские войска.
В понедельник бывший посол Луганской Народной республики в России Родион Мирошник прокомментировал публикацию немецкой газеты Bild, согласно которой Владимир Зеленский поссорился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным из-за разных взглядов на необходимость удерживать Артемовск.
По мнению Мирошника, вне зависимости от споров во властных кабинетах Киева, в ближайшее время подразделения ВСУ сдадут Артемовск российским войскам.
Опубликовано: Ткачёв Андрей