Родион Мирошник утверждает, что в ближайшее время в Артемовск войдут российские войска.

В понедельник бывший посол Луганской Народной республики в России Родион Мирошник прокомментировал публикацию немецкой газеты Bild, согласно которой Владимир Зеленский поссорился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным из-за разных взглядов на необходимость удерживать Артемовск.

По мнению Мирошника, вне зависимости от споров во властных кабинетах Киева, в ближайшее время подразделения ВСУ сдадут Артемовск российским войскам.