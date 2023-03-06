Кикина покинет МКС на американском корабле Crew Dragon 9 марта
2023-03-06 13:53
Россиянка Анна Кикина отправится на Землю на американском космическом корабле Crew Dragon.
Пресс-служба российской компании "Роскосмос" уведомляет, что 9 марта гражданка России Анна Кикина покинет Международную космическую станцию на американском пилотируемом корабле Crew Dragon вместе с экипажем, прибывшим с ней на МКС в октябре минувшего года, что стало возможно благодаря соглашению между Россией и США о перекрёстных космических полётах.
Примечательно, что Кикина является первой россиянкой, которая отправилась в космическое пространство на корабле Соединённых Штатов с экипажем миссии Crew-5.
Опубликовано: Ткачёв Андрей