Ян Гагин раскрыл подробности окружения украинских военных российскими войсками в Артемовске.

Советник Пушилина Ян Гагин утверждает, что в настоящий момент подразделения вооружённых сил Украины в Артемовске попали в так называемый котёл, что с точки зрения военного дела является полным окружением. По мнению Гагина, котёл в Артемовске является аналогичным тому, в который ВСУ попали в Дебальцево.

Известно, что в 2015 году войска республик Донбасса смогли взять подразделения ВСУ в котёл под Дебальцево, после чего 5 тысяч украинских солдат попали в плен к войскам ДНР и ЛНР.