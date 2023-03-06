Семенович высказалась по поводу предоставления интимных услуг участницами группы Блестящие

Экс-солистка "Блестящих" Анна Семенович высказалась на предмет предоставления интимных услуг участницами группы.

Анна Семенович заверила, что будучи в составе группы "Блестящие", никто не предлагал ни ей, ни ее коллегам оказать интимные услуги.

Всем было прекрасно известно, что у каждой из девушек есть молодые люди, по этой причине таких предложений не поступало, по крайней мере, лично.

Анна не может исключать, что у продюсера музыкального коллектива спрашивали о подобном, но она об этом не в курсе.