Семенович высказалась по поводу предоставления интимных услуг участницами группы Блестящие
2023-03-06 14:13
Экс-солистка "Блестящих" Анна Семенович высказалась на предмет предоставления интимных услуг участницами группы.
Анна Семенович заверила, что будучи в составе группы "Блестящие", никто не предлагал ни ей, ни ее коллегам оказать интимные услуги.
Всем было прекрасно известно, что у каждой из девушек есть молодые люди, по этой причине таких предложений не поступало, по крайней мере, лично.
Анна не может исключать, что у продюсера музыкального коллектива спрашивали о подобном, но она об этом не в курсе.
Опубликовано: Наталья Гончарова