Дьяченко рассказал, как ему работалось с Буруновым на съемках картина Последний богатырь и О чем еще говорят мужчины

Режиссер Дмитрий Дьяченко рассказал о сотрудничестве с актером Сергеем Буруновым в рамках таких фильмов, как "Последний богатырь", "О чем еще говорят мужчины", сериала "Кухня".

Режиссер Дмитрий Дьяченко поздравил актера Сергея Бурунова с днем рождения, который он отмечает сегодня, 6 марта.

Знаменитостей связывает совместная работа в таких проектах, как "Последний богатырь", "О чем еще говорят мужчины", "Кухня".

В интервью ФАН режиссер не стал скрывать, что сотрудничество с Буруновым, как и с любым талантливым артистом, легким назвать нельзя.

Но результат всегда радует.