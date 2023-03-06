Бородина рассказала, на каких условиях разрешает бывшему мужу Омарову видеться с их общей дочерью Теоной

2023-03-06 14:48

Ведущая ксения Бородина не против того, чтобы ее экс-супруг Курбан Омарова проводил время с их общей дочерью Теоной, но при определенных условиях.

В 2021 году Ксения Бородина и Курбан Омаров расстались официально.

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    У них осталась общая дочь, которую назвали Теоной.

    Бородина не препятствует тому, чтобы отец и наследница проводили время вместе, где и как хотят. Но посторонних на их встречах быть не должно.

Опубликовано: Наталья Гончарова