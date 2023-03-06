Съемки фильма о группе Сектор газа и ее солисте Юрии Хое стартуют в 2023 году в России

Представители группы "Сектор газа" информировали в соцсетях о том, что в России планируется снять картину о солисте музыкального коллектива Юрии "Хое".

Представители "Сектора газа" уверяют, что съемки картины стартуют уже в 2023 году, а в прокат она выйдет в 2024. Определенная дата выхода пока не озвучивается.

Режиссером проекта будет Владимир Щегольников.

Особое место в фильме буде уделено судьбе главы коллектива Юрии "Хое" (Клинских), который умер еще в 2000 году в возрасте 36 лет.