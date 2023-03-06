Гросси: необходимо срочно создать зону ядерной безопасности вокруг ЗАЭС

Рафаэль Гросси заявил о необходимости создания зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Вечером 6 марта генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси публично заявил, что считает целесообразным немедленное установление зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции в городе Энергодар, который находится под контролем российских военных.

По словам Гросси, он активизировал контакты с обеими сторонами военного конфликта в Украине, надеясь добиться установления зоны безопасности вокруг ЗАЭС.